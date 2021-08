Klimapolitik : Die Stadt soll zum Schwamm werden

Setzen sich für das Prinzip Schwammstadt und eine klimaresiliente Stadtplanung ein (v.l.): Die Aachener Grünen-Politikerinnen und -Politiker Julia Brinner, Astrid Vogelheim und Johannes Hucke. Foto: Heike Lachmann

Aachen Nach vorn schauen und Maßnahmen in den Blick nehmen, die gerade bei extremen Wetterlagen hilfreich sein können: Das will die Fraktion der Grünen im Aachener Rat und möchte in diesem Sinne das Thema „Schwammstadt“ in die Diskussion bringen