Bürgerinformation : Großes Interesse am neuen Wohnprojekt in Laurensberg

Auf dem alten Sportplatz in Laurensberg sollen bis zu 80 Wohnungen entstehen. Foto: MHA/Harald Krömer

Aachen Das klimaneutrale Wohnprojekt auf dem Sportplatz in Laurensberg soll frühestens 2027 gebaut werden. Das Interesse an dem Projekt ist schon jetzt groß, wie die erste Bürgerinformation gezeigt hat.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Heiner Hautermans

Ein Vorzeigeprojekt soll es werden, versicherten die Stadtplanerinnen. Doch bis auf dem (nur noch wenig genutzten) Sportplatz Rathausstraße in Laurensberg das gewünschte klimaneutrale Quartier entsteht, ist es noch ein langer (Baubeginn frühestens 2027) und vor allem steiniger Weg.

Unter der rund 10.000 Quadratmeter großen Sportanlage, auf der jahrzehntelang junge Menschen gespielt haben, befindet sich eine vier Meter dicke Schicht aus Kriegstrümmern, in den 1950er-Jahren hastig zusammengeschoben und mit Schwermetallen belastet.

Durch die darauf liegende Deckschicht geht davon zurzeit keine Gefährdung aus, versicherten die Verwaltungsvertreterinnen in der Informationsveranstaltung zum geplanten Bebauungsplan im Bezirksamt an der Rathausstraße. Der Sitzungssaal im ehemaligen Rathaus konnte die interessierten Bürger kaum fassen. Wenn man die rund 100.000 Tonnen Überbleibsel aus unseligen Zeiten komplett wegschaffen wollte, würde das jede vernünftige Kalkulation zunichtemachen, Tausende von Lkw-Ladungen wären notwendig. So sollen die Eingriffe in den Boden beim Bau des neuen Viertels möglichst gering gehalten werden.

Doch für Fundamente, Wege oder Kanäle muss nun mal ausgeschachtet werden, und das soll nur unter sorgfältiger Begleitung und entsprechenden Sicherheitsvorkehrungen erfolgen: „Erschrecken Sie nicht, wenn Männer in weißen Anzügen herumlaufen.“ Dennoch halten die Fachleute nach den ersten Einschätzungen die kleinräumige Dekontamination und anschließende Versiegelung der Freiflächen für machbar, geben aber zu, dass es sich um „ein großes Thema“ handele. Ob und wie das funktionieren kann, soll nun die intensive Untersuchung durch ein darauf spezialisiertes Unternehmen zeigen, die Ergebnisse sollen in etwa einem Jahr vorliegen.

Bevor aber der erste Bagger für die gewünschte Mustersiedlung anrückt, müssen noch eine ganze Reihe anderer Probleme und Fragen gelöst werden. Etwa wo der in Laurensberg dringend notwendige und in einem Zug mit angedachte Platz für Veranstaltungen wie Märkte oder Karneval hinsoll, und wie groß er werden soll. Dazu konnten die Bürger Anregungen geben, die durchaus unterschiedlich ausfielen – lieber parallel zur Rathausstraße oder doch eher in der Mitte der anzulegenden Siedlung. Doch noch ist überhaupt nichts entschieden, beruhigte Stadtplanerin Angelika Hildersperger: „Diese Veranstaltung ist eine frühzeitige Bürgerbeteiligung. Wir müssen uns an den Platz herantasten.“ Dieser könne jedoch nicht, wie der im Stadtbezirk Brand, zu einer Art Ortszentrum in Laurensberg werden, schon mangels Größe.

Großes Interesse: Zahlreiche Bürger ließen sich von der Verwaltung auf den Stand der Dinge bringen und hatten ihrerseits zahlreiche Wünsche und Anregungen. Foto: dmp press/Ralf Roeger

Hildersperger legte auch die Ziele des Projektes dar, das sich in zwar beliebter, aber planungstechnisch durchaus schwieriger Lage befindet. Um den auch in Aachen dringend benötigten neuen Wohnraum zu schaffen, will man auf der Fläche 70 bis 80 Einheiten schaffen, was nur durch drei- bis viergeschossige Blöcke erreichbar ist, allerdings könnten auch Reihenhäuser für Familien Teil des gewünschten verdichteten Wohnens ausmachen. Das Ganze überdies auch noch in Form einer für Aachen neuartigen Planung: dem Konzeptverfahren.

Das Grundstück geht nicht an den meistbietenden Investor, sondern soll in Erbpacht auf höchstens 99 Jahre vergeben werden, Investoren müssen sich an Vorgaben der Stadt etwa zu Wegen, Stellplätzen für Autos und Fahrräder, Höhen oder dem Anteil von öffentlich geförderten Wohnungen (40 Prozent) halten, eine zeitgemäße Mobilität soll Pkw möglichst aus dem Innenbereich heraushalten. Die vorhandenen Bäume an der Rathausstraße sollen bleiben, die Böschung zur Schurzelter Mühle ebenfalls. Über die Vergabe der Fläche entscheidet eine Fachjury.

Dabei will man nicht weniger als eine Art Quadratur des Kreises schaffen: Die Lärmpegel der viel befahrenen Rathausstraße und der ebenfalls häufig frequentierten Bahnlinie Aachen-Mönchengladbach liegen jetzt schon viel zu hoch, was durch geschickte Anordnung der Baukörper oder schlimmstenfalls durch eine Lärmschutzwand ausgeglichen werden soll. Die entlang der Bahnlinie angesiedelten Schützen, die ebenfalls für Emissionen verschiedenster Art sorgen, will man integrieren, einen Fußweg zur bisher in dieser Richtung abgehängten Siedlung Schurzelter Mühle schaffen und eben besagten kleinen Platz anlegen, auf dem möglichst – so die Bürger – noch ein Spielpunkt für Kinder und eine Skatergelegenheit für Jugendliche hinkommen soll.

Die Bürger, unter ihnen viele Anwohner und Immobilien-Interessierte, türmten noch eine Reihe weiterer Fragen auf: Schon jetzt ist einigen sowohl die Lärmbelästigung wie der Parkdruck an der Rathausstraße oder im Wohngebiet Schurzelter Mühle zu hoch, besonders bei der Müllabfuhr gehe es mitunter chaotisch zu.

Die nach ersten Schätzungen vorgesehenen 50 Stellplätze für die Mustersiedlung seien viel zu niedrig angesetzt, der Spielplatz an der Schurzelter Mühle ebenfalls jetzt schon überlastet. Angst vor der Feinstaubbelastung und Erschütterungen von Gebäuden in der ungefähr zweijährigen Bauphase wurde geäußert, der Kanal an der Roermonder Straße, in die die Rathausstraße mündet, sei zu klein, wodurch es jetzt schon dort zu Überschwemmungen komme, ob ein Mehrgenerationenprojekt eingeplant werden könne, woher die benötigte Energie kommen soll. Auch Preisexplosionen wie im Tuchmacher-Viertel in Brand sollten vermieden werden, merkte ein junger Mann an.