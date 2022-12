RWTH Aachen : Klima-Aktivisten besetzen in Aachen Hochschulgebäude

Die RWTH ist besetzt: Diese Botschaft gilt seit Montagabend, kurz vor 18 Uhr. Ein Hörsaalgebäude hinter dem Super C an der Wüllnerstraße ist das Ziel von Klima-Aktivisten. Foto: MHA/Robert Esser

Aachen Montagabend, kurz vor 18 Uhr: Aktivistinnen und Aktivisten von zwei Klima-Bündnissen besetzen aus Protest und Kritik an der RWTH Aachen gleich ein ganzes Gebäude.

Rund 50 Aktivistinnen und Aktivisten der Klima-Bewegungen „End Fossil“ und „Fridays for Future“ haben am Montagabend gegen 17.45 Uhr das komplette Hörsaalgebäude HKW, genannt „Toaster“, der RWTH Aachen an der Wüllnerstraße, unmittelbar hinter dem Super C, besetzt.