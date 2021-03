Kostenpflichtiger Inhalt: Beschluss im Sportausschuss : Klares Votum für zwei neue unterirdische Turnhallen

Die ehemalige Hauptschule Franzstraße: Der Sportausschuss votiert an dieser Stelle für den Neubau von zwei Turnhallen. Foto: Andreas Herrmann

Aachen Für den städtischen Sportausschuss steht fest: Zwei Turnhallen sind besser als eine. Also lehnte das Gremium den Verwaltungsvorschlag, an der Franzstraße eine Kita und eine Turnhalle neu zu errichten ab, und sprach sich stattdessen für den Bau von zwei unterirdischen Turnhallen plus Kitaneubau aus. Und zwar einstimmig.