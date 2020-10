Kostenpflichtiger Inhalt: Kirche St. Bonifatius : Klagen über Vandalismus und Lärm

Über Dreck, Lärm und Vandalismus ärgert sich Pfarrer i. R. Hermann-Josef Kaiser schon lange. Er überlegt nun, das Tor an der Trierer Straße nachts geschlossen zu halten. Foto: Heike Lachmann

Aachen Am Zugang zur Kirche St. Bonifatius in Forst und auf dem Kirchplatz kommt es immer wieder zu Verunreinigungen und Lärmbelästigung. Nun erwägt man in der Pfarre, abends das Tor zur Trierer Straße hin abzuschließen.