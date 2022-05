Am Mittwoch in Aachen : Kitas werden wieder bestreikt

Am Mittwoch in Aachen

Die Türen zu, die Stühlchen hochgestellt: So wird es an diesem Mittwoch erneut in vielen städtischen Kindertagesstätten in Aachen aussehen. Foto: Ralf Hirschberger/dpa-Zentralbil/Ralf Hirschberger

Aachen Die Tarifverhandlungen im Sozial- und Erziehungsdienst werden an diesem Mittwoch erneut von Warnstreiks begleitet.

In den Kindertagesstätten und in der Offenen Grundschule (OGS) ist an diesem Mittwoch, 4. Mai, erneut mit massiven Einschränkungen zu rechnen. Die Gewerkschaft Verdi hat ihre Mitglieder erneut zu einem ganztägigen Warnstreik aufgerufen. Schwerpunkt der Aktionen sind Einrichtungen in Stadt Aachen und Städteregion Aachen sowie der Kreis Düren. Die Komba-Gewerkschaft organisiert an diesem Tag ebenfalls einen Streik.