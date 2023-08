Gebühren in der Region : Düren ist das Paradies für Eltern von Kita-Kindern

Die Kosten für Kitaplätze unterscheiden sich stark im Raum Aachen, Düren, Heinsberg. Foto: Patrick Pleul/ZB/dpa/Patrick Pleul

Interaktiv Aachen Jede Kommune darf die Kita-Gebühren festsetzen. Sie werden nach Alter des Kindes und nach dem Einkommen der Eltern gestaffelt. So viel zahlen Eltern im Raum Aachen, Düren und Heinsberg.

Wie teuer die Kinderbetreuung in der Kita ist, hängt vom Einkommen der Eltern ab, aber vor allem vom Wohnort. Denn die Kita-Gebühren erheben die Kommunen. Seit 2006 gibt es keine einheitlichen Gebührenordnungen. Lediglich die letzten beiden Betreuungsjahre sind in ganz Nordrhein-Westfalen beitragsfrei. Die Kosten dafür werden vom Land NRW getragen.

Ein Paradies für Eltern kleiner Kinder in unserer Region ist die Stadt Düren. Dort werden seit 2018 in keinem Fall mehr Kita-Gebühren erhoben. Auch im Kreis Düren ist die Kita in den allermeisten Fällen beitragsfrei, aber eben nicht ganz. In den Kreis-Kommunen sind neben den beiden vom Land NRW bezahlten Jahren zusätzlich noch 24 Monate Betreuung kostenlos. Wer sein Kind also mit zwei Jahren in die Kita schickt, muss keine Gebühren zahlen. Lediglich, wer sein Kind bereits ab einem Jahr betreuen lässt, muss ein Jahr Betreuung zahlen, aber auch nur, wenn die Eltern ein Jahreseinkommen von mehr als 120.000 Euro haben. In der Städteregion Aachen ist nur in Herzogenrath ab dem Kitajahr 2024/25 das drittletzte Jahr beitragsfrei. Alle anderen Kommunen erheben ihre Gebühren regulär.

Die Kita ist für Empfänger von Bürgergeld oder für Menschen, die Leistungen nach dem Asylbewerbergesetz erhalten, beitragsfrei. Bei Alleinerziehenden zählt in der Regel das Einkommen des Elternteils, bei dem das Kind lebt. Vor diesem Hintergrund ist die Höhe der Summe, bis zu der die Kita beitragsfrei ist, insbesondere für Alleinerziehende interessant. Rechnet man die Summe runter auf einen Monatslohn, sieht man, dass in Kommunen mit hoher Beitragsfreiheit auch Alleinerziehende mit solidem Gehalt nicht für die Kita zahlen müssen. In Würselen beispielsweise könnte eine Alleinerziehende monatlich rund 3083 Euro verdienen und müsste keine Kitagebühren bezahlen. Bei dem Einkommen handelt es sich in der Regel um zu versteuerndes Einkommen. Also das Bruttogehalt abzüglich einer Pauschale. Es kommt vor, dass bei Beamten zehn Prozent auf das Bruttogehalt gerechnet wird.

Die Kommunen dürfen selbst entscheiden, wie sie die Tabellen und die darin enthaltene soziale Staffelung vornehmen. Das führt zu Kritik: „Es ist eine totale Ungerechtigkeit, dass Eltern bei gleichem Gehalt viel höhere Beiträge zahlen müssen als anderswo, nur weil sie in der falschen Kommune wohnen“, sagte Daniela Heimann vom Landeselternbeirat der Kitas in NRW kürzlich gegenüber unserer Zeitung. Perspektivisch fordere man die Abschaffung der Kita-Kosten. „Auf dem Weg dahin würden wir uns wünschen, dass es wenigstens einheitliche Beiträge gibt und eine einheitliche Berechnungsgrundlage für den Einkommensbegriff.“ Doch derzeit gibt es einen regelrechten Flickenteppich.

Der Höchstsatz in Aachen für ein Kind unter 3 mit 488 Euro ist zwar höher als der Höchstsatz in Stolberg mit 352 Euro. Allerdings zahlt in Aachen erst den Höchstsatz, wer als Paar oder alleine mehr als 120.000 Euro Bruttojahreseinkommen hat. In Stolberg wird der Höchstsatz schon ab mehr als 73.000 Euro fällig. Wer in Aachen hingegen 73.000 Euro verdient, landet in einer mittleren Stufe und müsste 328 Euro (U3) zahlen; also weniger als in Stolberg. Während Stolberg nur sieben Stufen hat, gibt es in Alsdorf ganze 13 Stufen. Der Höchstsatz ist dort mit 631 Euro in der Städteregion Aachen am höchsten, wird aber auch erst ab 156.000 Euro fällig, also wenn die Eltern gemeinsam im Monat mehr als 13.000 Euro verdienen. Man muss beim Abgleichen sehr genau hinschauen.

In unseren Grafiken können sie sowohl auf die Kommunen klicken, als auch oben das Alter wählen. Alle Kommunen im Kreis Heinsberg unterscheiden bei den Gebühren zwischen U2 und Ü2. Dort finden Sie also die Zahlen für den Kreis Heinsberg. Klicken Sie auf U3 oder Ü3, werden Ihnen die Gebühren für die Kommunen in der Städteregion Aachen angezeigt. Für den Kreis Düren wird die Gebühr angezeigt, die im Sonderfall gezahlt werden muss.

Die Kitagebühren werden gestaffelt nach Einkommen und auch danach, wie viele Betreuungsstunden gebucht werden. In der Regel gibt es entweder 35-Stunden-Verträge oder 45-Stunden-Verträge. Obwohl immer mehr Kitas ihr Angebot reduzieren müssen, ist der 45-Stunden-Vertrag noch üblich. Was zahlen Familien also? Wir haben drei Fallbeispiele für jeweils ein Paar, das wenig, das durchschnittlich und das viel verdient, ausgewählt.