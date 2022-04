Städtische Kindertagesstätten in Aachen : Kita-Essen mit einem Klick ordern

Was auf den Kita-Tisch kommt, muss bestellt und abgerechnet werden. Das will die Stadt Aachen für ihre Einrichtungen jetzt digitalisieren und vereinfachen. Foto: Waltraud Grubitzsch

Aachen Die Stadt Aachen will für die 56 Kindertagesstätten in ihrer Trägerschaft eine digitale Essensabrechung einführen. Was bedeutet das für die Familien?