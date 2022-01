Missglückter Überfall : Kioskkassierer lässt jugendlichen Räuber abblitzen

Aachen Das sollte ihm eine Lehre sein: Ein 15-Jähriger wollte in Aachen einen Kiosk überfallen. Doch der Kassierer blieb cool und stellte mit einem Trick sicher, dass der Jugendliche der Polizei nicht entkommen konnte.

„Ich bin hier nicht mit dir eingesperrt, sondern du mit mir”, dürfte sich der Aachener Kioskkassierer am Dienstagabend gedacht haben. Denn von einem erst 15-jährigen Räuber ließ er sich ganz und garnicht beeindrucken.

Was war passiert? Gegen 22 Uhr kam der jugendliche Tatverdächtige in den Kiosk auf der Süsterfeldstraße. Mit einer OP-Maske im Gesicht und einer schwarzen Mütze ausgestattet, verlangte er mehrfach die Herausgabe des Geldes aus der Kasse, heißt es im Polizeibericht. Laut dem Kassierer soll er zudem ein Messer in der Hand gehalten haben.