Verwaltungsgericht : Kinderporno-Verdacht: Aachener soll in den Polizeicomputer

Kinderporno-Verdacht: Aachener soll in den Polizeicomputer

Aachen Ein Aachener wehrt sich vor Gericht vergeblich gegen „erkennungsdienstliche Maßnahmen“. Im Urteil geht es um die „Neigungsgefahr“.

Der Aachener chattete mit einem Bekannten in Australien, aber irgendwann hatte er heimliche Mitleser in den USA. Die Ermittler wurden hellhörig, weil es in dem Chat um sexuellen Missbrauch von Kindern gegangen sein soll, und dann auch um die Verbreitung von kinderpornografischen Bildern und Videos. Zudem soll der Aachener auch den sexuellen Missbrauch seiner Nichte angedeutet haben. Die amerikanischen Mitleser informierten die deutschen Ermittler.