„Die Sternsinger“ : Kindermissionswerk lässt Fall Pilz extern untersuchen

Das Kindermissionswerk „Die Sternsinger“ lässt extern prüfen, ob es etwaiges sexuell missbräuchliches Verhalten des ehemaligen Präsidenten des Kindermissionswerks während seiner Amtszeit in Aachen gegeben hat. Foto: Kindermissionswerk

Aachen Ist es zu sexuellem Missbrauch durch Winfried Pilz während seiner Zeit als Präsident des Kindermissionswerks in Aachen gekommen? Eine externe, unabhängige Untersuchung soll die Jahre 2000 bis 2010 in Aachen durchleuchten.

Das Kindermissionswerk „Die Sternsinger“ hat am Dienstag eine externe, unabhängige Untersuchung in Auftrag gegeben, um die Jahre 2000 bis 2010 aufzuarbeiten, in denen Winfried Pilz Präsident des Hilfswerks war. Das teilte das Kindermissionswerk am Mittwoch mit. Durch die Untersuchung soll etwaiger sexueller Missbrauch durch den ehemaligen Präsidenten des Kindermissionswerks während seiner Amtszeit in den Blick genommen werden.

Das Erzbistum Köln hatte am 29. Juni darüber informiert, dass der 2019 verstorbene Pilz vor seiner Amtszeit beim Kindermissionswerk in den 70er Jahren eine schutzbedürftige Person sexuell missbraucht hat. Erste Analysen von internen Akten und Gespräche mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die mit Pilz in Aachen zusammengearbeitet haben, hätten keine Hinweise auf derartiges Verhalten von Pilz während seiner Amtszeit als Präsident des Kindermissionswerks ergeben, hieß es am Mittwoch.

Der Fall Pilz wurde durch die Missbrauchsstudie des Erzbistums Köln dokumentiert. Ende Juni 2022 hatte das Erzbistum mögliche weitere Betroffene dazu aufgerufen, sich bei den unabhängigen Beauftragten des Erzbistums zu melden. Das Kindermissionswerk schloss sich dem Aufruf umgehend an. Die jetzt in Auftrag gegebene externe Untersuchung solle den Zeitraum von zehn Jahren, in denen Winfried Pilz Präsident war, mit unabhängigem und professionellem Blick durchleuchten, teilte das Kindermissionswerk mit. Eingang in die Untersuchung würden alle für diesen Zeitraum relevanten Akten des Kindermissionswerks finden. Darüber hinaus wird es im Rahmen der Untersuchung weitere Gespräche mit aktuellen und ehemaligen Mitarbeitenden geben.

Mit der Untersuchung beauftragt wurde die Kölner Rechtsanwältin und Mediatorin Bettina Janssen. Sie wird ihre Untersuchung demnach Anfang Januar beginnen. Die Ergebnisse sollen voraussichtlich nach sechs Monaten in einem Bericht veröffentlicht werden.

Janssen ist nach Selbstauskunft selbständige Mediatorin, Supervisorin und Coach in Köln. Sie arbeitet zudem als Lehrbeauftragte an der Rheinischen Fachhochschule Köln mit Schwerpunkt Konfliktmanagement und Mediation. Janssen leitete von 2010 bis 2014 das Büro der Deutschen Bischofskonferenz für Fragen sexuellen Missbrauchs im kirchlichen Bereich und ist Gründungsmitglied des Trägervereins des Instituts für Prävention und Aufarbeitung sexualisierter Gewalt, einem An-Institut der Universität Bonn.

(cs)