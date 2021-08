In der Städteregion : Kinderimpfungen ab sofort ohne Termin möglich

In der Städteregion

Städteregion Aachen Ab sofort können im Impfzentrum und den Impfbussen der Städteregion auch Kinder ab 12 Jahren ohne Termin geimpft werden.

„Wir sind sehr froh, dass wir nun ohne großen Aufwand auch die 12- bis 15-Jährigen schützen können“, erklärte Michael Ziemons, Gesundheitsdezernent der Städteregion. „Das Risiko von Kindern, an Long-Covid zu erkranken, die erwiesene Sicherheit der Impfstoffe und der berechtigte Wunsch, den Schulbetrieb sicherer zu machen und nicht unbedingt in Quarantäne zu müssen, sind wichtige Gründe für eine Impfung von Kindern“, so Ziemons.