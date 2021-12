Neue Impfstelle : Ab sofort auch Kinderimpfungen in den Aachen Arkaden

Aachen Neue Impfstelle im Einkaufszentrum: Heute nimmt die Kinderimpfstelle der Städteregion in den Aachen Arkaden den Betrieb auf.

Wo einst Matratzen und Deko über die Theke gingen, werden jetzt Spritzen gesetzt: In einem lange leerstehenden Ladenlokal in den Aachen Arkaden nimmt an diesem Freitag die Kinderimpfstelle der Städteregion den Betrieb auf. Erstmals werden in dem Einkaufszentrum auch Kinder ab fünf Jahren gegen das Coronavirus geimpft.