Wasserrohrbruch : Keller auf dem Campus unter Wasser

Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr und der Freiwilligen Feuerwehr Löschzug Nord waren am Montagmorgen an der Wüllnerstraße im Einsatz. Foto: dmp press/Ralf Roeger

Aachen Wasser aus Kellern pumpen – darin hat die Aachener Feuerwehr in den letzten Tagen Übung. Bei dem Einsatz an der Wüllnerstraße ging es jedoch nicht um Platzregen, sondern um einen Wasserrohrbruch in technischen Räumen der RWTH.

Aufgrund eines Wasserrohrbruchs mussten Einsatzkräfte der Aachener Berufsfeuerwehr und der Freiwilligen Feuerwehr Löschzug Nord am Montagmorgen in die Wüllnerstraße ausrücken. Nach ersten Informationen waren aufgrund eines defekten Rohrs Hunderte Kubikmeter Wasser in Versorgungsschächte von RWTH-Gebäuden eingedrungen. Zeitweise stand das Wasser höher als 50 Zentimeter in den begehbaren Schächten.

Auf dem Grundstück, das gleich hinter dem Super C liegt, befindet sich das Institut für Verfahrenstechnik der RWTH Aachen. Wie groß der Schaden ist, der durch das Wasser entstanden ist, stand gegen Mittag noch nicht fest.

(red)