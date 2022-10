Gefährliche Funde : Keine weiteren Klingen auf Spielplätzen entdeckt

Aachen Die Funde am vergangenen Freitag waren schlimm genug. Immerhin sind am Wochenende keine gefährlichen Gegenstände mehr auf Aachener Spielplätzen gefunden worden.

Der Ordnungs- und Sicherheitsdienst der Stadt hatte die betroffenen Spielplätze am Marienplatz, den Sandkasten in der Franzstraße sowie die Hundewiese am Suermondtpark an der Ecke Richardstraße/Gottfriedstraße, aber auch weitere Spielplätze in der Innenstadt am Wochenende kontrolliert, aber nichts mehr gefunden, wie Stadtsprecherin Jutta Bacher am Sonntagnachmittag mitteilte.