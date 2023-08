Alemannia Aachen : Keine Tore, viele Pfiffe

Aachen Die Trainerpremiere von Reiner Plaßhenrich gegen Schalkes U23 endet torlos. Die Mannschaft zeigt sich kämpferisch. Ihr ist aber die Verunsicherung der letzten Wochen anzumerken.

Mehr als acht Jahre lag sein letzter Einsatz als Trainer zurück, damals beim 7:0 in Siegen war Reiner Plaßhenrich der Assistent von Cheftrainer Peter Schubert. Am Freitagabend war der 46-Jährige dann selbst der Chef.

Beim Comeback auf der Trainerbank war Schalkes U23 geladen. Die Partie endete torlos, und sie endete mit vielen Pfiffen der 13.400 Zuschauer. Der Frust der letzten Wochen war zu hören. Plaßhenrich, der wie zu Spielerzeiten in Shirt und kurzer Hose zur Arbeit gekommen war, betonte die Fortschritte nach ein paar wenigen Einheiten. „Kämpferisch war die Leistung völlig in Ordnung, wir sind mit viel Leidenschaft aufgetreten. Da war heute mehr Leben auf dem Platz.“

Der 46-Jährige hatte für seinen ersten Trainereinsatz nach so langer Pause das Team erheblich umgemodelt im Vergleich zum müden Auftritt vor einer Woche, der erst zum Trainerwechsel geführt hatte. Der Interimscoach wechselte vier neue Spieler und ein neues System ein, das zwei Defensivkräfte vor der Abwehr und zwei Angreifer im Sturm vorsah.

Der Interimscoach musste mehr improvisieren, als er das vorgesehen hatte. Seine drei Spielmacher Aaron Herzog, Lukas Scepanik und Uli Bapoh hatten sich aus unterschiedlichen Gründen schon im Laufe der Woche abgemeldet. Am Spieltag fiel dann noch sein bester Torschütze Marc Brasnic mit Schüttelfrost aus. Für ihn rückte Elsamed Ramaj, der in dieser Saison nicht einmal im Kader war, in die Startelf.