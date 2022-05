Feuerwehreinsatz am Aachener Markt : Keine Hinweise auf Brandstiftung in Haus Löwenstein

Rauchwolken in der Pontstraße: Nachdem am Samstagnachmittag im hinteren Anbau des Hauses Löwenstein am Markt ein Feuer ausgebrochen war, sperrte die Feuerwehr die belebte Fußgängerzone zeitweise. Foto: dmp Press/Ralf Roeger

Aachen Nach dem Feuer im Anbau von Haus Löwenstein am Aachener Markt am vergangenen Samstag dauert die Ursachenforschung an. Am Montag ermittelte die Kripo vor Ort.