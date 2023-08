Christopher Street Day 2023 : Keine Demokratie ohne Vielfalt

Keine Demokratie ohne Vielfalt

Aachen Die Straßen in Aachen sind bunt und viele Leute sind unterwegs. Der Christopher Street Day ist im vollen Gange. Nicht nur heute gibt es ein buntes Programm.

Sich zeigen, und das ohne Vorbehalte und ohne Angst, angegangen zu werden: diesen Raum bietet der Christopher Street Day (CSD) all jenen, die sich der queeren Community zugehörig fühlen. Und so zieht auch in diesem Jahr wieder ein nicht enden wollender, bunter Zug durch die Innenstadt in Aachen und erreicht am Büchel schließlich sein Ziel.

Das Besondere dabei: In diesem Jahr feiert die queere Community gleich über mehrere Tage. Und auch wenn es zu Beginn der Parade am Markt ein wenig regnet, so tut das der guten Laune keinen Abbruch. Überall wehen Regenbogen-Fahnen im Wind, und auch ganz oben am Aachener Rathaus flattert eine.

Eine zweite Fahne hisst Oberbürgermeisterin Sibylle Keupen im Beisein der johlenden Menge vor dem Rathaus. „Vielfalt ist wichtig in einer gut funktionieren Demokratie“, sagt sie und freut sich explizit über das bunte Bild, das sich am Marktplatz präsentiert. „Dabei geht es nicht um die schrille, bunte Party“, betont Jan Pavlovic, Verein Rainbow Aachen. Wichtig sei, der Diversität einen geschützten Raum zu geben und das zu feiern, was im Alltag möglicherweise noch nicht offen gelebt werden kann. Ob schwul, lesbisch oder divers: Viele junge Menschen müssen laut Pavlovic noch immer mit ihrem Coming out kämpfen und fürchten gerade in ländlichen Gegenden, verstoßen zu werden.

Sich so zu zeigen, wie man ist, ist demnach für diese Menschen keine Selbstverständlichkeit. Und während in Großstädten wie Köln oder Berlin laut Pavlovic ein ganz anderes Selbstbewusstsein wachsen kann, scheint Aachen in diesem Sinne noch eher ein Schattendasein zu führen. „Es liegt an uns, dafür zu sorgen, dass das anders wird“, sagt Pavlovic und genießt gemeinsam mit vielen anderen Akteurinnen und Akteuren ein Fest, das viel Raum für Diversität und Austausch bietet.

Und als die Parade durch Aachens Innenstadt zieht, bietet sie ein derart buntes Bild von Menschen, wie es so in Aachens Straßen ansonsten kaum zu sehen ist. Gleichgeschlechtliche Pärchen halten sich an der Hand, küssen sich und haben keine Scheu, ihre Zuneigung füreinander offen zu zeigen. Junge Männer tragen Frauenkleidung und während gerade die „Drag Queens“ längst nicht nur die Bühnen des Varietees erobert haben, sind Frauen, die sich in Männerkleidung präsentieren, doch eher selten. „Drag Kings“ sind zwar noch die Ausnahme, aber am Büchel kommt die queere Communitiy auch in den Genuss einer solchen Darbietung.

Während sie sich und ihre Diversität am Platz der Demokratie fröhlich feiern, schwingen bei dem ein oder anderen dann aber doch auch Sorgen mit: die Angst vor der Gewalt intoleranter Menschen, die Angst vor rechter Gewalt, aber auch die Angst vor dem Unverständnis der eigenen Familie. „Auch heute noch müssen viele queere Menschen ohne ihre Angehörigen leben, weil die kein Verständnis haben“, sagt Markus Pavlovic. An diesem bunten CSD in Aachen aber träumen alle von einer offenen Gesellschaft, die niemanden zwingt, sich zu verstecken, sondern die alle Menschen mit ihren Besonderheiten akzeptiert. „Das ist auch am Arbeitsplatz wichtig“, ergänzt Markus Pavlovic und betont, wie viel Energie queere Menschen aufwenden müssen, wenn sie sich nicht outen können. „So tun als ob: Das kostet sehr viel Kraft“, sagt er.