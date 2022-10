Fußball-Weltmeisterschaft in Katar : Kein Public Viewing in und an Cineplex-Kinos in Aachen und Alsdorf

Kein Public Viewing in und an Cineplex-Kinos in Aachen und Alsdorf

Aachen/Städteregion Dass der Winter nicht unbedingt zum gemeinsamen Fußballgucken im Biergarten einlädt, ist eine Sache. Dass viele Lokalitäten die Spiele der WM aber gar nicht erst zeigen wollen, die andere. Kino-Betreiber Sebastian Stürtz erklärt seine Gründe.

Die Fußball-Weltmeisterschaft in Katar steht in den Startlöchern. So umstritten sie aufgrund von Menschenrechtsverletzungen und schlechten Arbeitsbedingungen bei dem Bau der Stadien auch ist, so unweigerlich rückt der erste Anpfiff am 20. November näher.