E-Roller in Aachen : Kein Nachtfahrverbot für E-Scooter trotz steigender Unfallzahlen in Aachen

In der Jülicher Innenstadt gibt es extra eingerichtete Parkzonen für E-Scooter. Eine Möglichkeit auch für Aachen, um dem Ärger über falsch abgestellte Tretroller entgegenzuwirken? Foto: Anne Schröer

Interaktiv Aachen Viele Unfälle mit E-Rollern passieren nachts und unter Alkoholeinfluss. In Hamburg wird deswegen über ein Nachtfahrverbot diskutiert. Wie ist die Situation in Aachen und was tut sich in Sachen „Falschparkern“?