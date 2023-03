Unfall in Aachen : Kehrmaschine stürzt um, Jülicher Straße zeitweise gesperrt

Unfall in Aachen

Update Aachen Am Montagvormittag ist eine Kehrmaschine auf der Jülicher Straße in Aachen umgestürzt. Die vielbefahrene Straße war rund zwei Stunden stadtauswärts auf Höhe der Kreuzung zur Passstraße gesperrt.

Die Kehrmaschine war am Morgen gegen 9.20 Uhr auf der Busspur der Jülicher Straße stadteinwärts unterwegs. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei kam sie auf Höhe der Kreuzung zur Passstraße und Hein-Janssen-Straße durch eine Unebenheit in den tiefen Spurrillen ins Schlingern und stürzte schließlich auf der Fahrbahn in Gegenrichtung um.