Strategische Partnerschaft : Katholische Stiftung Marienhospital Aachen wird Teil der Alexianer-Gruppe

Das Marienhospital an der Viehhofstraße in Aachen, aus der Luft fotografiert. Das „Marien“ steht ab dem 1. Januar in einer strategischen Partnerschaft mit dem neuen Mehrheitsgesellschafter, der Alexianer GmbH Münster. Foto: Andreas Steindl

Aachen Zum 1. Januar wird die Alexianer GmbH aus Münster im Aachener Marienhospital als Mehrheitsgesellschafter einsteigen. Für Burtscheid gibt es viele Pläne.

Der Vertragsabschluss wurde in Rekordzeit erreicht: Im Januar 2020 gab es erste Sondierungsgespräche zwischen der Katholischen Stiftung Marienhospital Aachen und der Alexianer GmbH in Münster. Jetzt, zum 1. Januar, ist der Betriebsübergang in die Marienhospital Aachen GmbH in neuer Trägerschaft offiziell besiegelt. Dabei hält die Katholische Stiftung Marienhospital Aachen 49 Prozent der Anteile an der Marienhospital Aachen GmbH, die Alexianer GmbH 51 Prozent.