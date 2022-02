Überblick über die Region : Karneval in Kriegszeiten – feiern oder nicht?

Angesichts der aktuellen Weltlage stellt sich am heutigen Fettdonnerstag die Frage, inwieweit das Feiern angemessen ist (Symbolbild). Foto: dpa/Federico Gambarini

Service Aachen/Düren/Heinsberg/Köln Pünktlich zu Fettdonnerstag haben heute russische Truppen die Ostukraine angegriffen. Es herrscht Krieg. Ist es in Ordnung, dennoch Karneval zu feiern? Wir haben uns in der Region umgehört.

Wie die Menschen in der Region Fettdonnerstag verbringen

In Aachen ist die Karnevalsstimmung auf Sparflamme: Die nicht ganz so tollen Karnevalstage haben begonnen – allerdings auf Sparflamme. Nicht nur die Pandemie, auch das Kriegsgeschehen in der Ukraine drückt auf die Stimmung.

In Düren herrschen gemischte Gefühle: Am Dürener Bahnhof befinden sich in diesem Jahr weitaus weniger Menschen, die an Weiberfastnacht nach Köln fahren. Nicht nur wegen Corona ist die Stimmung gedrückt.

In Niederzier will man den Kleinsten trotzdem ein Karnevalsfest ermöglichen: Den Kindern aus Ellen während dieser schweren Zeiten eine Freude bereiten, ist das Ziel der KG Grieläächer Ellen. Mit Musik, einem Karnevalswagen und Kamelle besucht das Dreigestirn des Vereins an Weiberfastnacht die Grundschul- und Kindergartenkinder.

Im Kreis Heinsberg äußern unsere Lokalredakteurinnen ihre Meinungen zum Thema: Bunt, fröhlich, heiter – Karneval. So sollte es sein. Doch in diesem Jahr fällt die ganz große Party wieder aus. Das beschäftigt auch unsere Redakteurinnen vor Ort. Drei ganz persönliche Meinungen.