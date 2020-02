Kostenpflichtiger Inhalt: Ball der Oecher Penn : Tausche Uniform gegen Kostüm

Konfetti, Tanz und überschäumende Laune: Der große Ball der Stadtgarde Oecher Penn erfüllte stieß auf ein überragendes Echo. Foto: Andreas Steindl

Aachen Von „bombastisch“ bis „grandios“ reichten auch in diesem Jahr die Kommentare mit Blick auf den Penn-Ball im Eurogress. 3000 Jecken verwandelten das gesamte Kongresszentrum an der Monheimsallee in ein wogendes Meer aus bunten Kostümen und guter Laune.