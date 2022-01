Karnevalisten üben Kritik : Narren beklagen unklare Corona-Vorgaben der Politik

Büttenreden, kölsche Musik und Fastelovend : Große Karnevalssitzung in Köln trotz Omikron In Köln steigt am Samstag eine Karnevalsfeier mit 275 Gästen in einem Hotel. Es soll die erste große närrische Veranstaltung dieser Art in diesem Jahr sein. Der Veranstalter hofft, dass andere Karnevalisten dem Beispiel folgen werden.