Ab 11.11 Uhr auf unserer Seite : Den Rosenmontagszug gratis im Internet sehen

Für die ganze Familie: Das Medienhaus Aachen lädt alle Jecken zum Livestream am Rosenmontag ein. Gesendet wird unter www.az-web.de von der Tribüne auf dem Theaterplatz aus. Foto: MHA/Harald Krömer

Aachen Vom kostenlosen Live-Genuss sind alle nur einen Klick entfernt – entlang des Zugwegs via Smartphone und zu Hause am Tablet oder PC. Das Medienhaus Aachen überträgt gratis den kompletten Rosenmontagszug am 24. Februar ab 11.11 Uhr via Internet.

Dann gibt es – moderiert von unseren Redakteuren Nina Leßenich und Robert Esser – reihenweise kunterbunte Bewegtbilder, Musik und Interviews vom jecken Treiben. Von der Zaquensis-Tribüne auf dem Theaterplatz senden wir mit Unterstützung von AAK, NetAachen und Stawag mehrere Stunden live.

Den Auftakt im Interviewreigen übernimmt Aachens Narrenherrscher Prinz Martin I. mit Hofstaat. Prinzengarden-Kommandant Dirk Trampen und der Kommandant der Oecher Penn, Georg Cosler, blicken hinter die närrischen Kulissen. Der Präsident des Festausschusses Aachener Karneval (AAK), Frank Prömpeler, sowie Zugleiter Günter Hintzen sind vor Ort. Live-Musik steuert Sängerin Sarah Schiffer am Theaterplatz bei. Auch der Aachener Karnevalsverein (AKV) wird präsent sein – in Person von AKV-Präsident Werner Pfeil und Ritter Philipp zu Guttenberg. Dazu gibt es jecke Leckereien von unserem Dreiländerschmeck-Team mit Katja Esser und Leserköchin Katharina Brandt.

Video-Team im Einsatz

