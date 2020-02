D'r Zoch könt! : Der komplette Aachener Rosenmontagszug 2020 im Livestream

Der Aachener Rosenmontagszug ist für die Jecken in der Kaiserstadt das Highlight des Straßenkarnevals. Wir übertragen den Umzug live und in voller Länge vom Theaterplatz. Foto: MHA/Björn Hellmich

Exklusiv Aachen Er ist das Highlight für alle Jecken im Karneval: Der Rosenmontagszug. Auch in diesem Jahr können Sie den kompletten Aachener Zug 2020 bei uns im Livestream verfolgen.

Einmal ist keinmal, zweimal ist einmal zu viel, beim dritten Mal sprechen wir von Tradition. Und Traditionen bricht man nicht, man lebt sie. Deswegen übertragen wir auch in diesem Jahr den Aachener Rosenmontagszug wieder in voller Länge vom Theaterplatz.

Moderiert wird das Spektakel in diesem Jahr von unserem Moderationsduo Robert Esser und Nina Leßenich. An den Kameras stehen für Sie Ines Kubat, Stephan Kreutz und Bernhard Felker. Die Regie übernimmt Björn Hellmich.

Der Rosenmontagszug 2019

Sie fragen sich, was genau Sie erwartet? Schauen Sie doch zu Einstimmung in die Übertragung 2019 rein. Dank Sturm „Bennet“ startete der Aachener Rosenmontagszug 2019 eine Stunde verspätet. Um 12.11 Uhr erfolgte schließlich auf dem Adalbertsteinweg an der Josefskirche der Start. Zeitgleich starteten wir unsere Übertragung von der Zaquensis-Bühne am Theaterplatz. Unsere Moderatoren Robert Esser und Katharina Menne begrüßten dort verschiedene Gäste.