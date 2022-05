Karlspreis Aachen : Baerbock spricht, übrige Politprominenz macht sich rar

Aachen Wenn am Donnerstag der Aachener Karlspreis an die belarussischen Oppositionellen Swetlana Tichanowskaja, Maria Kalesnikava und Veronica Tsepkalo verliehen wird, macht die Politprominenz sich rar.

Die Karlspreis-Macherinnen und -Macher erstaunt die Resonanz aus den oberen Etagen der nationalen und internationalen Politik auch: Wenn am Donnerstag in Aachen die belarussischen Oppositionellen Swetlana Tichanowskaja, Maria Kalesnikava (vertreten durch ihre Schwester Tatsiana Khomich) und Veronica Tsepkalo mit dem höchsten politischen Preis Europas ausgezeichnet werden, ist nur Annalena Baerbock, die deutsche Außenministerin, zur Stelle. Sie wird im Krönungssaal des Rathauses die Laudatio auf die couragierten Kämpferinnen für Freiheit und Demokratie in Belarus halten. Die übrige Politprominenz macht sich rar.