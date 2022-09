Zum 1275. Geburtstag : Karl der Große wird auf deutschen Zwei-Euro-Münzen verewigt

Aachen/Berlin Besondere Ehrung für „Kaiser Karl“: Zu seinem 1275. Geburtstag wird sein Signum samt Oktogon des Aachener Doms auf einer Sonderedition der Zwei-Euro-Münzen zu sehen sein. Stückzahl: bis zu 20 Millionen.

Auch heute noch sind seine Einflüsse in der Stadt zu sehen – in Form seines Königsthrons im Aachener Dom, seiner Insignien und auch seines Signums, das in Form von Bodenplatten in der Innenstadt auf historische Einflüsse des Kaisers hinweist.