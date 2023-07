Jubiläumsstaffel : Aachener will das Herz der neuen Bachelorette Jennifer Saro erobern

Sucht die große Liebe: Jennifer Saro (27) aus Berlin. Mit ihr steht zum ersten Mal eine junge Mutter im Mittelpunkt der Datingshow „Bachelorette“. Foto: dpa/Markus Hertrich

Aachen Die zehnte Staffel der Datingshow „Bachelorette“ läuft an. Unter den 18 Männern, die Jennifer Saro in der ersten Folge am Mittwochabend kennenlernt, ist der 27-jährige Adrian aus Aachen.

Die zehnte Staffel der Datingshow „Bachelorette“ ist im Kasten und steht zur Ausstrahlung im Free-TV bereit: Mittwochabend, 12. Juli, 20.15 Uhr, startet die erste Folge auf RTL. Mit dabei als Kandidat: der 27-jährige Adrian aus Aachen.

Er ist einer von 18 Männern, die in der Jubiläumsstaffel um das Herz der diesjährigen Bachelorette, Jennifer Saro, kämpfen. Die Influencerin (27) wohnt in Berlin, ist seit fünf Jahren Single und hat einen einjährigen Sohn. Dass dieser sie nach Thailand begleitet hat, wo die aktuelle Staffel gedreht wurde, ist wohl ein Novum in der Geschichte der Datingshow.

Wie das funktioniert hat? In der Zeit, in der Jennifer Saro die Männer unter die Lupe nahm, war ihr Sohn, den sie liebevoll „Keksi“ nennt, gut versorgt. Die Bachelorette hatte nämlich eine ihrer besten Freundinnen mit nach Südostasien genommen, wie der Sender im Vorfeld zur Show online verrät.

Ob all das zum Aachener Kandidaten passt? Adrian soll von sich selbst behaupten, „mehr als nur ein Playboy“ zu sein. Der Bürokaufmann sei ein Familienmensch. Weiter heißt es: „Seine Mama ist nicht nur seine beste Freundin, sondern auch seine Partybegleitung. Ob Jennifer Saro wohl die zweite wichtige Frau in seinem Leben sein wird?“

Antworten auf diese Frage und weitere Hintergründe zur Bachelorette und den Kandidaten soll es im Laufe der aktuellen Staffel jeden Mittwochabend ab 20.15 Uhr auf RTL geben. Am Ende einer jeden Folge überreicht Jennifer Saro den Männern, die sie weiter kennenlernen möchte, jeweils eine Rose. Diejenigen, die leer ausgehen, müssen das Anwesen der Kandidaten in Thailand verlassen.

Übrigens: Die erste Staffel „Bachelorette“ wurde im Jahr 2004 ausgestrahlt, als Monica Ivancan ihren Traummann suchte. Nach zehn Jahren Pause folgte erst die zweite Staffel mit Anna Hofbauer (2014). Alle Infos zur aktuellen Show gibt’s im Internet.

(hei)