Massive Rauchentwicklung : Kaminbrand in der Elsassstraße

Update Aachen Am Mittwochabend kam es auf der Elsassstraße in einem Mehrfamilienhaus zu einem Kaminbrand. Die Straße musste für die Löscharbeiten gesperrt werden.

Um 19.40 Uhr ging bei der Feuerwehr Aachen der Notruf ein. Auf der Elsassstraße war der außenliegende Kamin eines Restaurants in einem Mehrfamilienhaus in Brand geraten, was zu einer massiven Rauchentwicklung führte. Die Feuerwehr Aachen und die Freiwillige Feuerwehr rückten mit insgesamt zwei Löschzügen an.