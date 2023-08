Eschweiler Reporter mit Alemannia-Herz : Der lange Weg zum Kindheitstraum Fußball-Kommentator

Traum wahr geworden: Im Oktober 2022 kommentierte Kai Esser zum ersten Mal ein Spiel der Alemannia live vom Aachener Tivoli. Foto: Dirk Gräper

Aachen/Eschweiler Kai Esser (27) kommentiert die Spiele der Fußball-Regionalliga West. Der Alemannia-Fan aus Eschweiler hat sich damit einen Jugendtraum erfüllt. Doch er hat noch viel vor – und verrät, welche Eigenschaften man für den Job unbedingt mitbringen muss.

Samstag, 14 Uhr. Kai Esser setzt sein Headset auf. Die SSVg Velbert empfängt den SV Lippstadt 08, in wenigen Minuten rollt der Ball wieder in der Fußball-Regionalliga West. Vor ihm kleben die taktischen Aufstellungen. Auf einem Laptop steuert er die Technik, ein anderer ermöglicht ihm eine schnelle Statistikrecherche, sein Tablet strotzt nur so vor Notizen zu den Vereinen und Spielern. Akribische Vorbereitung ist sein A und O.

Dann noch einmal tief durchatmen. Bereits in der vergangenen Saison hat der 27-Jährige die Spiele der Liga für den Streaming-Service Sporttotal kommentiert. Ob er während der Sommerpause etwas eingerostet ist? „Nein. Sobald ich das Headset aufhabe, kommt alles wieder. Dann sprudelt es einfach so aus mir heraus.“

Lange steht es 0:0 im Stadion des Aufsteigers, in dem sich einige hundert Fans eingefunden haben. Eine ganz andere Atmosphäre als beim Eröffnungsspiel der Liga am Abend zuvor. Esser war einer der 27.300 Zuschauer am Tivoli, die Niederlage seiner geliebten Alemannia gegen den Wuppertaler SV musste er schnell abhaken, um sich auf den nächsten Tag zu konzentrieren. Denn was die Spiele bringen werden, weiß er vorher nie. Ein spektakuläres 3:3? Oder doch eher so zäh wie an diesem Samstag in Velbert?

Der Eschweiler ist für alle Fälle gewappnet. „Aber Spontanität bleibt unfassbar wichtig“, stellt der junge Kommentator klar. Zurechtgelegte Phrasen sind für ihn ein No-Go: „Das ist der Unterschied zwischen einem guten und einem hervorragenden Kommentator. Man kommentiert nicht, um der Star zu sein. Die Attraktion ist das Sportliche, das muss im Vordergrund stehen. Aber wenn es mal langweilig auf dem Platz ist, muss man das auch aufwerten können.“

Dafür sind ausführliche Notizen unerlässlich, steht für ihn fest. Bis zum Alemannia-Spiel am Freitagabend hat er sich mit den Clubs und den Spielern auseinandergesetzt. Die großen Zugpferde der Liga sind Velbert und Lippstadt nicht, aber das ist für ihn nicht wichtig. Mit dem Job hat er sich einen Kindheitstraum erfüllt. „Schon mit 14 Jahren habe ich Spiele in FIFA und Madden NFL kommentiert“, erinnert er sich zurück.

Doch ein einfacher Weg von der Spielekonsole auf den Kommentatorenplatz war es nicht. Nach seinem Abitur 2014 geht es erst an eine Privatuniversität in Köln, später an die RWTH Aachen. „Irgendwann habe ich mir gesagt: Das ist eine Sackgasse. Hör auf, deine Zeit zu verschwenden!“ Es folgen zahlreiche Bewerbungen auf Praktika im Journalismus. Dann klingelt das Telefon – mitten im Torjubel am Tivoli. „Ich sah nur eine Münchener Vorwahl. Erst wollte ich nicht rangehen, dann dachte ich aber, dass die Chance vielleicht weg ist. Also habe ich einfach ins Telefon gebrüllt, dass ich am Tivoli bin und später zurückrufe.“

Essers Leidenschaft für Fußball überzeugt den Daten- und Statistikdienstleister Opta in München. Er meistert den Einstellungstest mit Quizfragen zum Fußball locker, sogar die schwierigsten unter ihnen. Die drittmeisten Tore für eine deutsche Fußball-Nationalmannschaft? Joachim Streich für die DDR! Das weiß der Fußball-Fanatiker wie aus der Pistole geschossen. Ab 2018 folgt für ihn eine tolle Zeit in Bayern, bei der er tief in die Statistiken des runden Leders abtaucht. Erfahrungen, die er auch heute noch bei seiner Vorbereitung anwendet. Dann kommt Corona – und der Profisport erstarrt ebenso wie der Rest des öffentlichen Lebens. „Es war alles eingefroren. Plötzlich habe ich einfach nur die Decke angestarrt“, sagt er. Kurz nachdem die Bundesliga wieder startet, folgt der nächste Schock: Sein Büro wird aufgelöst.

Bis heute zeugt sein Armband von dieser Zeit. „Du musst kämpfen. Jetzt erst recht“, steht darauf. Wieder schreibt Esser unzählige Bewerbungen. Er startet ein Kleingewerbe als Freelancer, begleitet etwa als Redakteur die Fußball-Europameisterschaft 2021 und für Ran-Sport die American-Football-Königsklasse NFL. Taktik-Diskussionen mit EM-Experte und Ex-Bundesliga-Stürmer Martin Harnik, Kommentatoren-Tipps von Wolff Fuss, NFL-Geschichten von Profi Kasim Edebali. „Unglaubliche Erfahrungen. Da habe ich gedacht: ‚Jetzt bin ich hier drin!’“, schwärmt er.

Doch eine Chance, sich am Mikrofon zu beweisen, bekommt er nicht. Bis er erfährt, dass Sporttotal plant, alle Spiele der Fußball-Regionalliga West zu zeigen. Er nimmt ein Bewerbungsvideo auf, überzeugt – und ist schon am ersten Spieltag der Saison 2022/2023 im Einsatz. „Davor habe ich keine Sekunde geschlafen“, gibt er zu, „dabei ist Ausschlafen das Wichtigste, damit man im Spiel hellwach ist.“ Doch die Bewährungsprobe besteht er mit Bravour, seitdem hat sich der nötige Rhythmus eingeschliffen. Ein freier Montag, drei Tage als Redakteur für Ran-Sport, ein Tag akribische Vorbereitung, am Spieltag Anfahrt, Technikaufbau und -check mit dem Kameramann, ein letzter Blick auf die Notizen. Dann geht es los.

Mittlerweile ist das alles ein Ritual für ihn, auch wenn jedes Spiel mit neuen Überraschungen aufwarten kann. Etwa sein Alemannia-Debüt. Beim Auswärtsspiel in Straelen drehen die Schwarz-Gelben ein 1:2 noch in ein 4:2, nachdem die Gastgeber zwei Platzverweise kassieren. Eine nach Spielabpfiff wütende Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg inklusive, die die Straelener einst als Teammanagerin betreute und als Ehefrau von Straelens Präsidenten Hermann Tecklenburg dem Spiel beiwohnte. „Da fragt man sich schon, was denn hier jetzt los ist. Aber soll man der Frauen-Nationaltrainerin einfach so widersprechen, wenn die doch hundertmal mehr von Fußball versteht als man selber?“, ist Esser damals durch den Kopf gegangen.

In solchen Spielen mit Aachener Beteiligung die Objektivität zu wahren, das sei dagegen ein viel kleineres Problem. „Wenn ich das Headset aufziehe, bin ich automatisch im Tunnel. Da habe ich auch bisher kaum negative Rückmeldung bekommen“, sagt er. Der 27-Jährige bleibt bei seinem Credo: Der Sport ist die Attraktion. Nicht er und auch nicht seine schwarz-gelbe Liebe. Was ihn allerdings nicht davor bewahrt, auf dem Tivoli auch im Fanblock das Spiel zu kommentieren. „Berufskrankheit“, ordnet er es selbst ein.

In seinem Büro bereitet sich Kai Esser akribisch auf das kommende Spiel vor. Foto: Patrick Roth

Denn die ganzen Daten und Statistiken schwirren nicht nur auf seinem Tablet, sondern ebenso in seinem Kopf herum. Schließlich hat er bei seinen unterschiedlichen Stationen bereits zahllose Vorschaumappen und Kaderlisten mit Spielerfakten angelegt. „Mein Ziel ist es immer, dem Zuschauer einen Mehrwert zu bieten“, betont Esser. „Dafür war jeder Schritt in meiner Karriere enorm wichtig. Auch die Pandemie.“

Und wie jeder Fußballverein will auch er aufsteigen. Höhere Ligen, weitere Sportarten? Klar, das könne er sich gut vorstellen. Schließlich brennt sein Herz auch für den American Football und die dort spielenden New England Patriots sowie für die Formel 1. Dafür will er weiter kämpfen. „Wichtig ist, immer mehr als die anderen zu machen. Bei der Vorbereitung und bei der Einsatzbereitschaft. Da darf man sich auch für spontane Anfragen für Nachholspiele am Mittwochabend nicht zu schade sein“, rät er anderen Nachwuchskommentatoren nachdrücklich und ergänzt: „Auf gar keinen Fall sich verstellen! Das merkt jeder Zuschauer.“ Schließlich müsse man auch mal schweigen können, wenn die Bilder auf dem Platz für sich sprechen, etwa bei Auf- und Abstiegen.

Kai Esser war auch in unserem Alemannia-Podcast „You never talk alleng“ zu Gast. Foto: MHA/Engels, Peter

Bis zu diesen Highlight-Spielen der Saison ist es nun noch lange hin. Aber das Träumen vom Aufstieg gehört für ihn dazu, sowohl mit Blick auf den Beruf als auch mit Blick auf das Alemannia-Herz. Auch an einem Samstagnachmittag in Velbert. Der Aufsteiger setzt sich am Ende mit 2:0 gegen Lippstadt durch. „Die Gäste haben überhaupt nicht ihr intensives Spiel aus der vergangenen Saison gezeigt“, analysiert er und befindet es als gutes Zeichen für die Alemannia, die am zweiten Spieltag dort antritt.