Gendern, Grillen, Geschlechterfragen : Anne Vogd schreibt übers Gendern und andere Zeitgeist-Debatten

Unsere Kolumnistin Anne Vogd ist in Aachen geboren. Jetzt hat sie ihr zweites Buch geschrieben. Foto: JOTTER.DE

Interview Unsere Kolumnistin Anne Vogd hat ihr zweites Buch geschrieben: „Gegendert wird, was auf den Tisch kommt – Mein Leben mit woker Tochter“. Ein humoristischer Ritt durch sämtliche Zeitgeist-Debatten.

Die Welt ist kompliziert geworden. Das erfährt auch unsere Kolumnistin Anne Vogd im Zusammenleben mit ihrer 23-jährigen Tochter. Die ist nämlich eine engagierte Verfechterin von Klima- und Geschlechtergerechtigkeit, Nachhaltigkeit und politischer Korrektheit – und Anne Vogd scheint auf einmal alles falsch zu machen. Das muss zu Papier gebracht werden, findet die Mutter und packt die kontroversen Zeitgeist-Debatten in ihr neues Buch „Gegendert wird, was auf den Tisch kommt. Mein Leben als Boomer-Mutter mit woker Tochter“. Mit gewohntem Wortwitz wirft sie einen humorvollen und selbstironischen, aber auch versöhnlichen Blick auf Fragen zu Geschlechtergerechtigkeit, Inte­gration, Konsum, Mobilität und vielem mehr.

Frau Vogd, der Titel Ihres Buchs hat Trigger-Potenzial. Was dürfen Leserinnen und Leser erwarten?

Anne Vogd: Einen launigen Blick auf unsere Weltordnung, aber nicht in der Form, wie es der Tenor des Titels vielleicht vermuten lässt. Denn Ansagen mit Absolutheitsanspruch gibt es schon genug. Nichtsdestotrotz provoziert der Titel natürlich und macht Krawall – ein Muster, das uns nahezu täglich in gesellschaftlichen Debatten begegnet. Der Kommandoton steht dabei für Belehrungen, Befehle und Bevormundungen in der heutigen Zeit. Ich habe den Titel allerdings nicht deshalb gewählt, weil ich der Ansicht bin, dass ein autoritärer Umgang mit unterschiedlichen Meinungen das Mittel der Wahl sein sollte, sondern weil ich den heute vorherrschenden Absolutheitsanspruch nach dem Motto „Ich finde meine Meinung super, und alle anderen Meinungen gehören verboten“ kritisieren möchte. Denn gerade bei polarisierenden Themen, wie sie das Buch behandelt, gibt es immer mehr als eine Meinung, aber immer weniger Verständnis für Andersdenkende. Das Meinungsklima wird aggressiver und rücksichtsloser. Der Titel soll diesbezüglich „Awareness“ schaffen, aber auch gleichzeitig Neugierde triggern, wie dieses Bewusstsein ausgerechnet von einer amüsanten Unterhaltungslektüre geschaffen werden will, ohne die Themen dabei ins Lächerliche zu ziehen.

Die Variante des Sprichworts „Gegessen wird, was auf den Tisch kommt“ ist eine ziemlich autoritäre Ansage. Wie stehen Sie zu Ge- und Verboten?

Vogd: Ge- und Verbote sind grundsätzlich nichts Schlechtes, auch wenn ihr Image heutzutage nicht das beste ist. Jede Gesellschaft braucht sie, denn „die Freiheit des Einzelnen endet dort, wo die Freiheit des anderen beginnt“ – wie Kant es einst formulierte. Dafür braucht es Regeln. Das Problem ist nur, dass sie zweckentfremdet wurden und uns jetzt immer öfter in Form von Sprech- und Denkgeboten und -verboten begegnen. Egal ob es ums Gendern, um Diversity, um Nachhaltigkeit oder um Mobilität geht. Viele fragen sich: Was darf man überhaupt noch sagen? Für was sollte man einstehen? Viele sind es leid, sich auf diese Weise bevormunden zu lassen. Sie möchten sich nicht einer dogmatischen Diktatur unterwerfen, die Menschen mit Shitstorms überzieht, weil sie sich nicht – oder noch schlimmer – anders als ihre lauten Wortführer positionieren. Gegessen wird eben nicht, was auf den Tisch kommt, denn diese Ansage bleibt autoritär – egal wie „bunt“ die Gewänder derer sind, die sie rausorgeln. Ein offener, kontroverser Diskurs mit Argument, Gegenargument und freier Rede auf Augenhöhe ist das, was eine Demokratie trägt. Respekt vor Andersdenkenden und ein souveräner Umgang damit, dass nicht für alle Impulse Mehrheiten zu finden sind, ist das, was heute fehlt. Auf diese Entwicklung möchte der Titel aufmerksam machen.

Sie nehmen den Zeitgeist auf die Schippe, auch in Ihren Kolumnen. Ist das in der aufgeheizten gesellschaftlichen Debatte überhaupt noch möglich? Irgendjemand fühlt sich doch immer auf den Schlips getreten.

Vogd: Sie sagen es. Fakt ist, dass sich ein Betroffenheitskult breitmacht. Es wird heute gerne „missverstanden“, „Dauerbeleidigtsein“ ist für manche schon zum Geschäftsmodell geworden, was das gesellschaftliche Leben zunehmend anstrengender macht. Humor ist da ein probates Mittel, um mit diesen Entwicklungen besser fertigzuwerden. Etwas mit Humor zu betrachten, heißt ja nicht, sich über etwas lustig zu machen. Das wird leider oft verwechselt. Würden viele der aktuellen Debatten mit etwas mehr Humor geführt, kämen sie auch nicht so verbiestert rüber. Humor sollte viel öfter zum Einsatz kommen, zumal er ja selbst hier in Deutschland noch nicht steuerpflichtig ist...

Was hat den Ausschlag für Ihr neues Buch gegeben?

Vogd: Meine eigene Orientierungslosigkeit, die zu einem handelsüblichen 08/15-Tag mittlerweile dazugehört. Sie begegnet mir beim Einkaufen. Oder in komplett durchgegenderten Videocalls. Oder in digitalen Echokammern, wenn ich mich mal wieder vor dem Twitter-Tribunal verantworten muss, weil heute einfach jedes Wort auf die Goldwaage gelegt und diese täglich neu justiert wird und somit das Kontrolllämpchen woker Wächter gar nicht mehr aufhört zu blinken. Das alles überfordert einen auf Dauer. Aber als mir bewusst wurde, dass es vielen ähnlich geht, habe ich angefangen, dieses Buch zu schreiben. Es war nicht als Therapiemaßnahme gedacht und es sollte auch kein Lebensratgeber werden – weder für mich noch für andere. Aber es sollte nah am Menschen sein. Daher werden die Dinge hier mit Herz, Haltung und Humor betrachtet und nicht rechthaberisch mit erhobenem Zeigefinger. Entstanden ist so eine amüsante Unterhaltungslektüre, die sogar dazu geführt hat, dass mein Ego jetzt tatsächlich etwas weniger wackelig ist.

Anne Vogd, „Gegendert wird, was auf den Tisch kommt. Mein Leben als Boomer-Mutter mit woker Tochter“, 288 Seiten, 13 Euro, dtv. Das Buch erscheint am 17. August 2023. Foto: Anne Vogd Buch Gender

Was könnte das Buch bei anderen bewirken?

Vogd: Ich hoffe, dass es im Bestsellerregal landet, denn dort ist es für all diejenigen gut sichtbar, die – wie ich – bedauern, dass das Leben ohne Bedienungsanleitung kam. Dass es beim ein oder anderen dazu beiträgt, die eigene Position zu überdenken und die Lust auf neue Sichtweisen triggert. Es relativiert sich dann vieles. Das eigene Anspruchsdenken zum Beispiel. Es lebt sich einfach besser, wenn zwischen Wunsch und Wirklichkeit nicht das komplette Saarland passt. Dass es das tägliche Topfschlagen in vermintem Gelände erträglicher macht, indem es als Allzweckwaffe im Alltag fungiert, die genau dann zum Einsatz kommt, wenn das Leben mal wieder zu wahr ist, um schön zu sein. Aber auch, dass viele Kritiker, die Backen aufblasen oder veritable Shitstorms über mich hinwegrollen. Vielleicht werde ich auch aus dem ein oder anderen Fernsehstudio „gekärchert“, weil meine Ideen nicht dem medialen Mainstream entsprechen. Aber man kann schlecht ein solches Buch schreiben und dann Angst vor Gegenwind haben.

Ihre Tochter „Luise“ ist im Buch der Auslöser für die Beschäftigung mit kontroversen Debatten. Das geht vielen Eltern der Boomer-Generation so. Haben Sie einen Tipp, was zum Familienfrieden beitragen könnte?

Vogd: Mich da nach einem Tipp zu fragen ist ungefähr so, als würde man sich bei Douglas Winterreifen aufziehen lassen wollen. Ein Patentrezept habe ich da nicht. Wir durchlaufen bei jedem ihrer Besuche diese Wechselbäder zwischen Wahrnehmung, Wortwahl und Wirklichkeit. Aber wir bekommen mittlerweile auch die waghalsigsten Wokeness-Debatten immer besser gewuppt. Dafür sorgen wichtige Erkenntnisse auf beiden Seiten, wie zum Beispiel, dass „Tugendterror“, „Tabuisierung anderer Meinungen“ und „Cancel Culture“ noch kein Problem gelöst haben, egal wie laut sie rausgehauen werden. Aber auch die Einsicht, dass Wokeness, wie dieser neue Moralismus genannt wird, ja nicht per se etwas Schlechtes ist. Er macht auf kritische Zustände aufmerksam und berührt damit sehr arriviert einen wichtigen Punkt in unserer Gesellschaft. Umso verwunderlicher ist es da, dass es ihr nicht gelingt, bei so viel Relevanz und trotz so viel Popularität, mehr Sympathien zu generieren. Wenn man es in diesem Zusammenhang schafft, relevante Fragen wie „Wo hört das Wachen über etwas auf, und wo fängt das Überwachen an?“, sachlich zu erörtern, ist man schon auf einem guten Weg.

Zur Person Anne Vogd, geboren 1965 in Aachen, ist Kabarettistin, Karnevalistin, Kolumnistin. Sie studierte Wirtschaftswissenschaften und arbeitete mehr als 25 Jahre in der Textilindustrie. Mit ihrem Mann und ihrer Tochter lebt sie in Rheinland-Pfalz. Die „Aachener Zeitung“ veröffentlicht seit 2017 in „Annes Welt“ alle 14 Tage ihre Kolumnen. In der „Rheinpfalz“ erscheint sie einmal pro Monat. Im September 2018 erschien im Ullstein-Verlag ihr erstes Buch unter dem Titel „Ich hab’s auch nicht immer leicht mit mir“. Die Leidenschaft für den Karneval ist dem Öcher Mädchen sozusagen in die Wiege gelegt. Aber erst seit 2013 steht sie selbst als Rednerin auf der Bühne. 2016 erfolgte die Aufnahme ins Literarische Komitee beim Festkomitee Kölner Karneval. Ebenfalls 2016 gewann sie im April den SWR3-Comedy-Förderpreis. Seitdem ist sie mit ihrer Serie „Anne – Volle Kanne“ regelmäßig zu hören.

Wie gefällt „Luise“ ihre Rolle als Protagonistin?

Vogd: Zunächst einmal sei erwähnt, dass „Luise“ eine Kunstfigur ist, in die zwar einiges von meiner Tochter eingeflossen ist, aber auch vieles, was ich innerhalb ihrer „Peergroup“ beobachten konnte. Das alles hat mich inspiriert. Die Projektionsfläche, die ich daraus entwickelt habe, habe ich dann einem Boomer-Leben gegenübergestellt. „Luise“ wurde von realen Persönlichkeiten wegfiktionalisiert.

Sind Sie durch die Arbeit am Buch zu neuen Erkenntnissen gekommen?

Vogd: Die wichtigste Erkenntnis lautet: Mal biste der Hund, und mal biste der Baum. Es geht heute gar nicht mehr anders. Man kann es heute nicht allem und jedem recht machen. Die Welt dreht sich dafür viel zu schnell. Der Common Sense ändert sich ständig und mit ihm das Framing. Der Anspruch, da mithalten zu können, ploppt zwar auf den unterschiedlichen Ebenen unseres Alltags immer wieder hoch, er ist sozusagen der Herpes unter unseren Ansprüchen, aber würden wir ihm jedes Mal nachgeben, wären wir nach kurzer Zeit fertig und ausgebrannt. Selbstoptimierung, egal ob im Job oder im gesellschaftlichen Miteinander, halte ich für ein Relikt vergangener Zeiten. Wir sollten heute schlauer sein.

Eine letzte Frage: Wie halten Sie es selbst mit dem Gendern?