Hohe Auflagen des Verbandes : Kaan-Marienborn zieht sich wohl aus der Regionalliga zurück

Aachen Die Fußball-Regionalliga West verliert in der kommenden Saison einen Klub aus dem oberen Tabellendrittel. Der 1. FC Kaan-Marienborn will sich zurückziehen.

„Es war für uns eine ganz schwere und sehr traurige, aber am Ende leider alternativlose Entscheidung. Der Westdeutsche Fußballverband hat uns mit der extremen und sehr plötzlichen Verschärfung der Lizenzauflagen die Grundlage genommen, um weiterhin in der Herkules Arena spielen zu dürfen“, zitiert die Siegener Zeitung den Vereinsvorsitzenden Florian Leipold.

Ein Umzug an eine andere Spielstätte wie das Siegener Leimbachstadion sei zwar geprüft, die Maßnahme dann aber wieder verworfen worden. „Wir konnten unsere sportliche Heimat nicht aufgeben“, wird Leipold weiter zitiert, der nicht an Kritik am Westdeutschen Fußballverband spart: „Wir müssen leider erkennen, dass Vereine wie der 1. FC Kaan-Marienborn in der Regionalliga nicht mehr erwünscht sind. Unser Fokus war es, die vorhandenen Mittel in den sportlichen Erfolg zu investieren und nicht in VIP-Plätze. Leider ist der Gegenwind zu einer solchen Strategie schon im Laufe der aktuellen Saison stärker geworden.“