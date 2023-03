Baustelle : Junkerstraße in Aachen bleibt bis Ostern gesperrt

Aachen Die Aachener Junkerstraße zwischen Königstraße und Professor-Pirlet-Straße muss zwei Wochen länger als ursprünglich angekündigt gesperrt bleiben.

Eigentlich sollte die Junkerstraße in Aachen ab dem 26. März wieder frei sein. Wie die Stadt mitteilt, wird die Sperrung aber zwei Wochen bis kurz vor Ostern verlängert. Die Regionetz muss im Zuge ihrer Sanierungsarbeiten der Stromleitungen an der Turmstraße auch die Einmündung an der Professor-Pirlet-Straße queren. Diese Arbeiten können durch die Sperrung früher erledigt werden als geplant. Die zurzeit aufgestellten Sperrgitter an der Ecke Junkerstraße und Königstraße bleiben daher vorerst stehen.