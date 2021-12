Einbruch ins Couven-Gymnasium : Jugendliche Einbrecher nach Verfolgungsjagd geschnappt

Aachen Drei Jugendliche hat die Aachener Polizei nach einem Einbruch ins Couven-Gymnasium und einer anschließenden „halsbrecherischen“ Verfolgungsjagd durch die Innenstadt gefasst.

Am Samstagmorgen erhielt die Polizei gegen 2.15 Uhr einen Hinweis auf verdächtige Personen am Couven Gymnasium auf der Lütticher Straße. Einem heraneilenden Streifenwagen fiel am Hintereingang der Schule auf der Limburger Straße ein Pkw auf, der sofort wenden wollte, um wegzufahren.