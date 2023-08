Baustelle in Aachen : Jülicher Straße kriegt eine neue Asphaltdecke

Neuer Asphalt für die Jülicher Straße: Die zwei Spuren in Fahrtrichtung Blücherplatz werden ab Montag, 14. August, in beide Richtungen befahren. Foto: MHA/Harald Krömer

Aachen Für die Bauarbeiten zwischen Hansemannplatz und Blücherplatz sind rund zehn Wochen angesetzt. Der Verkehr fließt eingeschränkt. Die Stadt rät, Krefelder Straße als Ausweichroute zu nutzen.

Kurz nach Ende der Sommerferien wird auf der Jülicher Straße eine neue Baustelle eingerichtet. Zwischen Blücherplatz und Hansemannplatz muss die stark abgenutzte und ausgefahrene Asphaltdecke komplett erneuert werden. Das gilt auch für die Busspur.

Wie das städtische Presseamt mitteilt, beginnen die Bauarbeiten am Montag, 14. August. Sie dauern rund zehn Wochen bis Ende Oktober. Der Autoverkehr wird die Jülicher Straße die ganze Zeit über eingeschränkt in beiden Fahrtrichtungen weiter nutzen können. Mit Staus muss dennoch gerechnet werden.

Gearbeitet wird in drei Bauabschnitten. Zunächst werden die Fahrspuren stadteinwärts saniert, danach die in Gegenrichtung. Die stadteinwärts führende Busspur in Mittellage wird im dritten Bauabschnitt erneuert. Sie erhält als besonders widerstandsfähigen Straßenbelag eine sogenannte halbstarre Deckschicht, eine Spezialmischung aus Asphalt und Beton.

Die Bauarbeiten sind nach Angaben der Stadt wegen des schlechten Zustands der Fahrbahnoberfläche zwingend erforderlich. Geplant war, die Sanierung auf diesem Abschnitt noch vor der Sperrung der Autobahn A544 abzuschließen. Wegen der vorgezogenen Teilsperrung steht die Jülicher Straße nun nur eingeschränkt als Umleitungsstrecke zur Verfügung. Die Stadt Aachen empfiehlt, auf die Krefelder Straße auszuweichen.

Während im ersten Bauabschnitt die zwei Fahrspuren in Richtung Hansemannplatz saniert werden, wird der Verkehr auf die beiden Fahrspuren verlegt, die in Richtung Blücherplatz führen. Für jede Fahrtrichtung steht dann nur eine Fahrspur zur Verfügung. Die Asphaltarbeiten in Richtung Innenstadt dauern rund drei Wochen.

Die Pass- und Robensstraße werden zu Sackgassen. Wer in diesem Wohnviertel mit dem Auto unterwegs ist, wird zur Thomashofstraße umgeleitet. Der Fuß- und Radweg auf der Achse Otto- und Robensstraße wird in den drei Wochen gesperrt sein. Die Jülicher Straße kann alternativ am Hansemannplatz, an der Passstraße und am Blücherplatz überquert werden. Der Radverkehr in der Ottostraße in Richtung Jülicher Straße wird auf Höhe des Rehmplatzes zur Rudolfstraße umgeleitet.

Im zweiten Bauabschnitt vom Hansemannplatz bis zum Blücherplatz wird das gesamte Verkehrsgeschehen auf die fertiggestellte Seite verlegt. Diese Arbeiten dauern ebenfalls rund drei Wochen. Die Einmündungen an Otto- und Rudolfstraße sowie an Hein-Janssen-Straße und am Blücherplatz sind in dieser Bauphase gesperrt.

Der Autoverkehr im Rehmviertel wird vom Rehmplatz kommend über die Sigmund- und Reimanstraße zum Blücherplatz und zur Aretzstraße umgeleitet. Der Radverkehr in der Ottostraße wird über die Rudolfstraße umgeleitet. Der Überweg für den Fuß- und Radverkehr auf der Achse Otto-/Robensstraße steht während dieser Bauphase wieder für den Fuß- und Radverkehr zur Verfügung.

Für den dritten Bauabschnitt, in dem die Busspur eine neue Betonfahrspur erhält, sind rund vier Wochen angesetzt. In dieser Zeit finden dann auch Markierungs- und Beschilderungsarbeiten statt. Dort werden dann auch die Fahrspuren neu aufgeteilt, geplant sind unter anderem breitere und rot markierte Radwege auf beiden Seiten.

Die Anwohner sind über die bevorstehenden Bauarbeiten per Handzettel informiert worden. Gehwege und Zugänge zu den Häusern sind nicht von Sperrungen betroffen. Während der Bauphase müssen die Mülltonnen an den Leerungstagen teils zu Sammelplätzen gebracht werden. Sie liegen im ersten Bauabschnitt jeweils am Ende der Sackgasse in der Robens- und Passstraße sowie an der Einmündung Thomashofstraße.

Informationen im Internet: www.aachen.de/juelicher-strasse

(red)