Blick hinter die Podcast-Kulisse : Johannes Skiba analysiert die Gegner der Alemannia im „Matchday“-Podcast

Johannes Skiba im Podcast-Studio der Aachener Zeitung. Foto: MHA/Peter Engels

Audio Aachen Wie ein Fußball-Kommentator vom TuS Koblenz über die Frankfurter Eintracht und den südamerikanischen Fußball nach Aachen kam. Und warum er jetzt jede Woche die Gegner der Alemannia für uns im Podcast analysiert.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Peter Engels

Johannes Skiba ist Rheinländer, lebt seit etwa einem Jahr in Aachen und liebt den Fußball. Der 30-Jährige hat seinen Traum zum Beruf gemacht und ist schon viel rumgekommen in der Welt. Eine Zeit lang hat er in Argentinien und Brasilien gelebt.

Er hat sich für seine Bachelor-Thesis im Fach Ethnologie mit dem Straßenfußball in Buenos Aires beschäftigt, war in argentinischen Stadien und hat versucht, die Stimmung aufzusaugen.

Drei Jahre später hat er in Rio de Janeiro im Rahmen seiner Masterarbeit Favela-Bewohner begleitet. Auch da war er mit im Stadion, der Fußball war in der Alltagskultur sehr präsent, erzählt er.

In Deutschland ist der gebürtige Koblenzer einer der ganz wenigen Experten für südamerikanischen Fußball – für ihn „der Gegenentwurf zum glatt gebügelten europäischen Manchester-City-Fußball“, wie er mit einem Lächeln sagt.

In Aachen kickt er in seiner Freizeit in der 2. Mannschaft des JSC Blau-Weiß Aachen in Burtscheid. Da war der Weg zur Alemannia nicht weit. „Man spürt bei jedem Training, wie präsent die Alemannia in der Region ist, fast immer hat jemand ein Aachen-Trikot an“, sagt er. Und man geht zusammen zum Tivoli.

Die Leidenschaft für den Fußball steht für ihn im Vordergrund. Das fasziniert ihn an der Alemannia. Die Euphorie, die Stimmung im Stadion.

In unserem Podcast „You never talk alleng – Matchday“ analysiert er jede Woche die Gegner von Alemannia Aachen. Es ist nicht sein einziger Fußball-Podcast. Er produziert auch noch einen monatlichen Podcast über den Fußball in Südamerika, „Gol Olímpico“.

Johannes Skiba analysiert jede Woche im Podcast die Gegner der Alemannia. Foto: MHA/Peter Engels

Daneben ist er regelmäßig als Kommentator für „Sporttotal“ in den Regionalligen im Einsatz, begleitet Eintracht Frankfurt für die Zeitung, schreibt für „11Freunde“ Online-Artikel vom südamerikanischen Fußball bis hin zu Interviews mit dem Trainer seines Heimatklubs TuS Koblenz, Michael Stahl. Man kann sagen, Johannes Skiba hat seinen Traum zum Beruf gemacht.