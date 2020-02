Blaulicht : Jogger schlägt Waldarbeiter nieder

Die Polizei fahndet nach einem Jogger, der in der Nähe des Dreiländerecks einen Waldarbeiter niedergeschlagen hat. Foto: dpa/Karl-Josef Hildenbrand

Aachen Die Polizei Aachen fahndet nach einem Jogger, der am Mittwochmorgen einen Waldarbeiter am Vossenweg in der Nähe des Preuswegs ins Gesicht geschlagen und dabei schwer verletzt hat.

Wie die Polizei auf Anfrage bestätigt, war am Mittwoch eine Gruppe von Waldarbeitern gegen 9.40 Uhr mit Baumpflegearbeiten beschäftigt, darunter auch ein stummer Mann mit seinem Betreuer. Dieser sollte die Arbeiten sichern.

Ein Jogger, etwa 1,75 bis 1,80 Meter groß, graue Jogginghose und dunkles Oberteil, näherte sich vom Dreiländereck aus der Stelle. Als der stumme Mann sich ihm in den Weg stellte, um ihn von der Baustelle fernzuhalten, schlug der Jogger so feste zu, dass er seinem Gegenüber den Kiefer brach.

Der Geschädigte fiel zu Boden und zog sich eine Platzwunde zu. Er wurde unverzüglich ins Krankenhaus gebracht. Die Aachener Polizei suchte mit mehreren Streifenwagen, auch mit Hilfe belgischer Kollegen, nach dem Jogger. Dieser hatte nach dem Angriff die Flucht ergriffen.

(slg)