Impfangebot in Aachen : Jetzt wird auch in der Moschee geimpft

Neue Impfstelle im Auftrag der Städteregion: Impfungen sind jetzt auch in der Yunus-Emre-Moschee an vier Tagen pro Woche möglich. (Archivbild) Foto: Andreas Herrmann

Aachen Die Anzahl der Impfstellen wächst stetig. Ab sofort gibt es den Piks gegen das Coronavirus auch in der Yunus-Emre-Moschee.

Die Anzahl der Impfstellen in Aachen steigt kontinuierlich: Ab sofort gibt es den Covid-19-Schutz auch in den Räumen der Yunus-Emre-Moschee im Aachener Osten. An vier Tagen pro Woche sind dort Erst-, Zweit- und Booster-Impfungen möglich. Bereits im Frühjahr habe es eine größere Impfaktion in der Moschee gegeben, teilt der Gemeindevorsitzende Abdurrahman Kol auf Anfrage mit.