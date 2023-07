Neue Baustelle : Jetzt ist auch die andere Seite der Aachener Straße in Oberforstbach voll gesperrt

Update Aachen Am Montagabend ist die Aachener Straße in Oberforstbach auf einem weiteren Teilstück, jetzt Richtung Schleckheim, gesperrt worden. Der Grund ist ein Rohrbruch.

Die Aachener Straße ist auf einem weiteren Teilstück, jetzt zwischen Oberforstbach und Schleckheim, voll gesperrt. Ein Wasserrohrbruch, rund 100 Meter von der Kreuzung in Oberforstbach entfernt, sorgte am Montagabend für diese Maßnahme.

Somit ergibt sich derzeit in Oberforstbach die Lage, dass die Aachener Straße seit gut zwei Monaten ab der Kreuzung in Richtung Aachen wegen Sanierungsarbeiten am Wassernetz voll gesperrt ist und nun noch die Sperrung in die andere Richtung hinzukommt. Vorboten der Sperrung Richtung Aachen waren im Frühjahr mehrere Wasserrohrbrüche hintereinander. Folge war dort die Komplettsanierung.