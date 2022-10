Kommentar zu Gesamtschulen : Jetzt herrscht Klarheit

Meinung Aachen Jahrelang wurde für weitere Gesamtschulplätze in Aachen geplant. Nun heißt es plötzlich: Kommando zurück!

Blicken wir einmal kurz zurück: Schon im Juni 2018 hat der Aachener Schulausschuss die Verwaltung beauftragt, nach einem Standort für eine weitere Gesamtschule zu suchen. Das ist jetzt mehr als vier Jahre her. Im August 2020 wurde die Sache konkreter, und Aachens Schulpolitiker stellten die Weichen für den Ausbau der 4. Gesamtschule, unter anderem an einem dritten Standort Alkuinstraße. Und jetzt kommt wohl das Aus. Keine Erweiterung, kein neuer Standort.

Dort wachsen die Gesamtschulen. Und Eltern können sehr pragmatisch sein. Wenn sie für ihr Kind in Aachen keinen Platz an der bevorzugten Schulform oder der gewünschten Schule bekommen, dann schauen sie auch mal über die Stadtgrenzen hinweg. Und wenn in der Nachbarkommune eine ziemlich neue Schule lockt und der Weg dorthin womöglich kürzer ist als zu einer Schule am anderen Ende von Aachen, dann wird ein Schulkind eben zum Pendler. Die Aachener sind da von der Entwicklung bei den Nachbarn überholt worden.