Bauarbeiten in Aachen : Jetzt folgen die nächsten Stahlträger für die Brücke Turmstraße

Bereits am zurückliegenden Wochenende haben die Arbeiten an der Turmstraße zahlreiche Schaulustige angelockt. (Archivbild) Foto: Andreas Cichowski

Aachen Spektakuläre Ausblicke an der Aachener Turmstraße gibt es am Wochenende. Ab Samstagnacht werden weitere acht tonnenschwere Stahlträger aufgelegt.

Der Brückenbau an der Turmstraße geht in die nächste Phase: Am Wochenende werden acht weitere Stahlträger aufgelegt. Mit Schwerlasttransportern werden die rund 40 Meter langen und bis zu 58 Tonnen schweren Stahlträger nach Aachen gebracht und im Bereich der Junkerstraße zwischengelagert, bevor sie mit Hilfe eines 580-Tonnen-Raupenkrans eingebaut werden.

Das sieht nicht nur spektakulär aus, sondern hat auch Auswirkungen auf den Bahnverkehr. Denn die Arbeiten finden direkt über den Gleisen statt. Deshalb wird auch an diesem Wochenende der Bahnverkehr zwischen Herzogenrath und Aachen eingestellt. Betroffen ist der Zeitraum zwischen Samstag, 18. März, 1 Uhr, und Sonntag, 19. März, 21 Uhr. Der Zugverkehr endet am Bahnhof Herzogenrath.

Wie Elisa Bresser vom städtischen Presseamt auf Anfrage mitteilt, sind die Arbeiten an der Brücke auch deshalb so knifflig, weil die tonnenschweren Stahlträger passgenau platziert werden müssen. Schon am zurückliegenden Wochenende hat der Balanceakt im Gulliver-Format zahlreiche Schaulustige angelockt. Die ersten acht Stahlträger landeten auf der Hälfte des Brückenneubaus Turmstraße in Richtung Ponttor. Jetzt folgt die andere Seite, so dass spätestens am Sonntagabend die neue Brücke Turmstraße erstmals auch als Brücke erkennbar ist. Einen besonders guten Blick auf das Spektakel gibt es laut Bresser von der Geschwister-Scholl-Straße.