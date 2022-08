Regionetz buddelt : Jetzt auch noch eine Baustelle in Walheim

Noch eine Baustelle: Der Netzbetreiber Regionetz arbeitet auf der Schleidener Straße in Walheim an den Wasserleitungen. Foto: MHA/Harald Krömer

Aachen An Kalkhäuschen wird gebaut, der Iternberg bei Kornelimünster ist gesperrt, und jetzt legt der Netzbetreiber Regionetz auch noch an der Schleidener Straße in Walheim los. Was steckt dahinter?