Alemannia Aachen : Jannik Mause: „Einen Wechsel kann ich nicht ausschließen“

Torjäger Jannik Mause (r.): Eine Verlängerung des Aufenthalts am Tivoli ist aktuell eher unwahrscheinlich. Foto: Manfred Heyne

Aachen Der beste Stürmer am Tivoli steht vor dem Abschied. Mehrere Klubs sind auf ihn aufmerksam geworden.

Am Wochenende hatte die „Offenbacher Post“ Jannik Mause als Neuzugang des ortsansässigen Fußballvereins vorgestellt. Kickers Offenbach habe sich mit dem 24-Jährigen geeinigt, stand da. „Der Zugang ist offenbar fix.“ Und fix war natürlich der folgende Shitstorm für den Spieler, die Sozialen Medien wurden wieder zur Pöbelhölle.

Nur ein paar Stunden, nachdem die Meldung auf dem Markt war, hatte Alemannias Aufsichtsratsvorsitzender im Stil eines Regierungssprechers die Spekulation dementiert. „Wir haben ein super Verhältnis auch mit dem Spielerberater und würden jegliche Info als erstes bekommen“, teilte Marcel Moberz mit. Und dann hielt er noch fest: „In Aachen kann man zum Helden werden. Heute, Morgen und direkt für die Zeit nach dem Fußball. Das kann man nicht mit Geld bezahlen.“

Einer, der es wissen könnte, wohin die Reise am Ende Saison geht, ist Jannik Mause selbst. „Es gab Gespräche mit verschiedenen Vereinen, aber noch keine Einigung“, sagte er am Samstag nach dem Spiel am Tivoli. Gegen Straelen hat er bereits sein 13. Saisontor erzielt. Der Treffer war irregulär, weil Mause den gegnerischen Torwart robust im Fünfmeterraum attackiert hatte. Der „falsche“ Treffer ist zumindest eine kleine Kompensation für mehrere strittige Treffer, die ihm aberkannt wurden in dieser Saison. Bereits am ersten Spieltag wurden seine Tore annulliert.

Mause ist seitdem zuverlässiger Torgarant, der an der Hälfte aller Aachener Treffer bislang beteiligt ist. Das lockt andere Jäger an. Der schnelle Stürmer hat sich auf der größten Bühne der Regionalliga in den Vordergrund gespielt.

Auch Offenbach ist unter den Interessenten, zudem einige höherklassige Teams, bei denen gerade noch offen ist, in welcher Liga sie demnächst starten. Auch das erklärt die Warteschleife. „Eine Entscheidung, wo ich in der nächsten Saison spiele, ist noch nicht gefallen“, sagt der Publikumsliebling. Vorerst wolle er sich lieber aufs Toreschießen konzentrieren und abwarten.

Am Tivoli spielt in der nächsten Saison Marc Brasnic. Mause und Brasnic sind fast gleichalt, in Nachbarorten (Baesweiler und Setterich) groß geworden, sind sich bislang aber nur ab und an auf Sportplätzen begegnet. Dass die beiden regionalen Stürmer gemeinsam auf Torejagd gehen, zeichnet sich nicht ab.