Großbaustelle in Aachen : Jakobstraße wird für mehrere Monate gesperrt

Großbaustelle in Aachen

Großbaustelle: Ab 7. Februar wird in der Jakobstraße gebuddelt. Die Maßnahme soll neun Monate in Anspruch nehmen. Foto: Andreas Herrmann

Interaktiv Aachen Die nächste Großbaustelle in der Aachener Innenstadt: Die Jakobstraße wird mehrere Monate gesperrt.

Die Regionetz erneuert voraussichtlich ab kommenden Montag, 7. Februar, die Energie-Infrastruktur in der Jakobstraße. Die Baumaßnahme erfolgt in zwei Bauabschnitten und wird rund neun Monate andauern. Danach soll die Stadt in drei Monaten die Oberfläche neu gestalten.