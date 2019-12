Kostenpflichtiger Inhalt: Jahresrückblick : Das war das Jahr 2019 in Aachen

In Aachen hat sich auch 2019 wieder viel getan. Foto: Andreas Steindl

Aachen Was ist 2019 passiert in Aachen? Jede Menge. Die Lokalredakteure haben eine persönliche Auswahl getroffen und blicken auf die Themen zurück, die sie in den vergangenen zwölf Monaten bewegt haben.