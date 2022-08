Zwischen Walheim und Kornelimünster : Iternberg am Viadukt nach Unterspülung gesperrt

Iternberg am Viadukt nach Unterspülung gesperrt

Der Iternberg ist wegen der Straßenschäden am Viadukt aktuell gesperrt. Der Versorger ist vor Ort. Foto: dmp Press/Ralf Roeger

Aachen Die Straße Iternberg zwischen Walheim und Kornelimünster ist nach einer Straßenunterspülung gesperrt. Der Bereich soll umfahren werden.

Wie die Polizei am Sonntag erklärt, sind Verkehrsteilnehmern die Straßenschäden in der Nacht gegen 2 Uhr aufgefallen. Sie verständigten die Polizei. Diese stellte eine Straßenunterspülung in Höhe des Viadukts auf der Straße Iternberg fest. Grund war ein Rohrbruch.