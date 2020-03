Kostenpflichtiger Inhalt: Karlspreisverleihung verschoben : Iohannis will keine Geisterveranstaltung

Muss noch etwas länger auf den Karlspreis warten: Der für Mai geplante Festakt für den rumänischen Präsidenten Klaus Iohannis wurde wegen der Corona-Pandemie verschoben. Foto: dpa/Rainer Jensen

Aachen Nein, eine Geisterveranstaltung soll der Karlspreis auch in Krisenzeiten nicht werden. „Ich will Leute treffen und mit ihnen ins Gespräch kommen“, hat der designierte Preisträger Klaus Iohannis am Dienstag in einem Telefonat mit Jürgen Linden, Vorsitzender des Karlspreis-Direktoriums, betont.