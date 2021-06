Jakob Grün und Egni Dizdari : Zwei Aachener starten mit Podcast „Geht?“ durch

Jakob Grün und Egni Dizdari aus Aachen haben einen gemeinsamen Podcast. Foto: ThomasxTrutschel/photothekx

Interview Städteregion Aachen Jakob Grün und Egni Dizdari haben Aachen verlassen, um in Berlin durchzustarten. Grün arbeitet als Schauspieler in der Serie „Berlin Tag und Nacht“. Dizdari ist sein Manager. Nun haben die beiden ein gemeinsames Projekt: Einen Podcast, in dem es auch um ihre Heimat geht.